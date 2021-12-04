31 Aralık okullar yarım gün mü? 31 Aralık resmi tatil mi?
31 Aralık yarım gün resmi tatil mi? 2022 yılana kısa bir zaman kaldı. Bu sebeple pek çok kişi 31 Aralık Cuma günü okulların yarım gün tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi?
Milyonlarca kişi okulların 31 Aralık Cuma günü tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, 31 Aralık’ta okullar tatil mi?
31 Aralık okullar yarım gün mü? 31 Aralık resmi tatil mi?
31 Aralık Cuma günü 2021 yılının son günü. Bu sebeple pek çok kişi okulların 31 Aralık’ta yarım gün olup olmayacağını araştırmaya başladı. 31 Aralık resmi tatil değildi. Yılın ilk günü yani 1 Ocak resmi tatildir.
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı