  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam 31 Aralık okullar yarım gün mü? 31 Aralık resmi tatil mi?
Yaşam

31 Aralık okullar yarım gün mü? 31 Aralık resmi tatil mi?

31 Aralık yarım gün resmi tatil mi? 2022 yılana kısa bir zaman kaldı. Bu sebeple pek çok kişi 31 Aralık Cuma günü okulların yarım gün tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-12-04 23:00:00 -
31 Aralık okullar yarım gün mü? 31 Aralık resmi tatil mi?

Milyonlarca kişi okulların 31 Aralık Cuma günü tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, 31 Aralık’ta okullar tatil mi?

31 Aralık okullar yarım gün mü? 31 Aralık resmi tatil mi?

31 Aralık Cuma günü 2021 yılının son günü. Bu sebeple pek çok kişi okulların 31 Aralık’ta yarım gün olup olmayacağını araştırmaya başladı. 31 Aralık resmi tatil değildi. Yılın ilk günü yani 1 Ocak resmi tatildir.

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyaset

"Kesin bilgi" diyerek duyurdu... İşte muhalefetin cumhurbaşkanı adayı

Muhalefet yandaşı Enver Aysever "kesin bilgi" diyerek muhalefetin cumhurbaşkanı adayını sosyal medya hesabından açıkladı.
Temel Reis'in tansiyonu yükselecek! Final hazırlığı yapıyor
Gündem

Temel Reis'in tansiyonu yükselecek! Final hazırlığı yapıyor

"Biz Sivas’a o kadar sahip çıktık ki şimdi hızlı treni getiriyoruz diyorlar. Ya mübarek hızlı trenin Sivas’a getireceği bir fayda demeyelim ..
Microsoft bombayı patlattı! Google Chrome kullanmayın
Teknoloji

Microsoft bombayı patlattı! Google Chrome kullanmayın

ABD'nin teknoloji devi Microsoft, kendi tarayıcısı ‘Edge'in kullanımını teşvik etmek için Edge üzerinden Chrome indirmek isteyen kullanıcıla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay