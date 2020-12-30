Yılbaşı canlı ders saatleri | 31 Ağustos Pazartesi günü 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’den itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitim başlasa da artan vakalar sebebiyle okullar yeniden kapandı. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ederken yılbaşında ders olup olmadığını araştırıyor. 31 Aralık’ta ders olur mu?

31 Aralık okullar tatil mi? | 31 Aralık canlı ders var mı?

31 Aralık Perşembe günü resmi tatil değil. Bu sebeple öğrenciler normal ders programını uygulayacak. Ancak 1 Ocak resmi tatil. Bu sebeple 1 Ocak Cuma günü canlı ders olmayacak.

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