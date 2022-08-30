Yaz mevsiminin son gününde havanın nerede nasıl olacağı araştırılıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak yağış bekleniyor mu?

31 Ağustos hava durumu | Hangi illerde yağış var? İl il hava durumu güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara’nın doğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 21°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çarşamba yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 20°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çarşamba sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 22°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çarşamba sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, İzmir, Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 17°C, 32°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 22°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 25°C, 32°C

Parçalı bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 23°C, 34°C

Parçalı bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 23°C, 31°C

Az bulutlu

HATAY 23°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 16°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 19°C, 30°C

Parçalı bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 18°C, 35°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 23°C, 32°C

Parçalı bulutlu, Çarşamba yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 16°C, 34°C

Parçalı bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 26°C, 30°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 22°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM 17°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 24°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 13°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 41°C

Az bulutlu ve açık