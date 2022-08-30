31 Ağustos hava durumu | Hangi illerde yağış var? İl il hava durumu güncel
Yazın son gününde havanın nasıl olacağı, hangi iller için yağış uyarı bulunduğu merak ediliyor. Peki, Ankara İzmir yağış var mı?
Yaz mevsiminin son gününde havanın nerede nasıl olacağı araştırılıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak yağış bekleniyor mu?
31 Ağustos hava durumu | Hangi illerde yağış var? İl il hava durumu güncel
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara’nın doğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 21°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çarşamba yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 20°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çarşamba sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 22°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çarşamba sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu, İzmir, Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 17°C, 32°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 22°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 25°C, 32°C
Parçalı bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 23°C, 34°C
Parçalı bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 23°C, 31°C
Az bulutlu
HATAY 23°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 16°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 19°C, 30°C
Parçalı bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 18°C, 35°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 17°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 23°C, 32°C
Parçalı bulutlu, Çarşamba yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 16°C, 34°C
Parçalı bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 26°C, 30°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 20°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 22°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM 17°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 24°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 13°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 41°C
Az bulutlu ve açık