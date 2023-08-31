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İSLAM 31 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

31 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-08-31 06:22:00 -
31 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (31 Ağustos 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

وَاَمَّا الَّذٖينَ فَسَقُوا فَمَأْوٰيهُمُ النَّارُؕ كُلَّمَٓا اَرَادُٓوا اَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَٓا اُعٖيدُوا فٖيهَا وَقٖيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذٖي كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُونَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Günaha batanların varacakları yer ise ateştir.

 Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler ve kendilerine şöyle denir: “Asılsız saydığınız cehennem azabını tadın!”"

(Secde Suresi -20)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

İlk cümlede geçen ve sözlükte “günah işlemek” anlamına gelen feseka fiilinin buradaki bağlamında –başka bazı âyetlerde de olduğu gibi– günahların en büyüğü olan “inkârcılıkta diretme” mânasında kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple, 20. âyette sözü edilen kişiler meâlinde “günaha batanlar” şeklinde ifade edilmiştir. Tefsirlerde genellikle, 21. âyette geçen “büyük azap”tan maksadın âhiret azabı olduğu belirtilir; “yakın azap” ise daha çok dünya hayatındaki belâ ve sıkıntılar şeklinde açıklanır. Bazı müfessirler bunu kabir azabı olarak yorumlamışlar; İbn Mes‘ûd’dan da burada müşriklerin Bedir Savaşı’nda mağlûp olacaklarına işaret bulunduğu yorumu nakledilmiştir (bk. Taberî, XXI, 108-111; İbn Ebû Hâtim, IX, 3110).

İnkârcılık günahına saplananlara yakın azabın mutlaka tattırılacağı ve bunun tuttukları yanlış yoldan dönmelerine fırsat verme amacı taşıdığı belirtildiğine göre, bu ifadeyle söz konusu kişilerin dünya hayatında vicdan muhasebesi yapmalarına imkân sağlayan özellikle maddî-mânevî sıkıntılara ve bunalımlara mâruz bırakılmasının kastedildiği söylenebilir. Müteakip âyette kendisine bu tür fırsatlar sağlandığı halde bağnaz tutumunda direnen kişinin haksızlığın zirvesine tırmanmış ve artık cezayı kesin olarak hak etmiş olduğunun belirtilmesi de bu mânayı desteklemektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri


ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Hz. Peygamber, çocuklara rastladığında, onlara selam verirdi."

Kaynak: Müslim, Selâm 15

GÜNÜN SÖZÜ:



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Yorumlar

Askan

Cemil Meriç gelde inandır bu insanları Cumhuriyet kurulduğunda Türkçe sözlükleri, Türkün tarih kitaplarını ermeniler hazırlamış dediğinde o dönem bu konuda en bilgili insanlar onlarmış ne var bunda derse bu insanlar ve bundan rahatsızlık duymuyorsa ne yapılabilir
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