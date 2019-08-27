0553 313 94 23

300'e yakın köpek kayboldu! "Şırınga ve iğneler bulduk"

Lüleburgaz Belediyesi Veterinerlik Birim Sorumlusu Anıl Ergin, kısırlaştırılarak doğal ortama salınan 468 köpekten 300'ünün kaybolduğunu belirterek, "Çöplük alanında bizim envanterimizde olmayan uyuşturucu iğne ve şırıngaların bulunması bir müdahale olduğunun işareti." açıklamasında bulundu.

27 Ağustos 2019 Salı 14:08
300'e yakın köpek kayboldu! "Şırınga ve iğneler bulduk"

Lüleburgaz Belediyesi Veterinerlik Birim Sorumlusu Anıl Ergin, son 5 ayda kısırlaştırarak doğal yaşam ortamına bıraktıkları 468 sokak köpeğinden yaklaşık 300'ünün kaybolduğunu söyledi.

Ergin, belediye binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 300 sokak köpeğinin kaybolması üzerine olayla ilgili çalışma başlatıldığını belirtti.

Sokak köpeklerinin kaybolmasının kendilerini tedirgin ettiğini vurgulayan Ergin, "Eski çöplük alanı rehabilite edilmeye başlandı, artık oraya çöp atılmıyor. Bölgede yaşayan hayvanlarla ilgili 'Aç kalacaklar, yemek bulamayacaklar' korkusuyla bazı kampanyalara girişildi. Biz belediye olarak elimizden gelenin fazlasını yaptık. Su alanları, yemek alanları oluşturduk ve hızlı bir şekilde tedavi ve kısırlaştırma yapmaya başladık o bölgede." dedi.

"Tedavi ettiğimiz hayvanları bulamamaya başladık"

Ergin, aynı bölgedeki köpek sayısında bir süre sonra azalma fark ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Yaptığımız araştırmalarda aynı dönemde arazide ve dereye yakın yerlerde köpekler tespit ettik. 'Herhalde sulama odakları yeterli gelmedi, bu hayvanlar su bulmak için aşağıya iniyorlar' diye düşündük. Su odaklarını artırdık, bidonlar koyduk. Su kaynaklarını artırmaya çalıştık o bölgede. Fakat sonra şunu gördük, kısırlaştırıp tedavi ettiğimiz hayvanları bulamamaya başladık o bölgede. Son 5 ayda kısırlaştırarak doğal yaşam ortamına bıraktığımız 468 sokak köpeğinden yaklaşık 300'ü kaybolmuş durumda. Arkadaşlarımız tespit etmişler. Çöplük alanında bizim envanterimizde olmayan uyuşturucu iğne ve şırıngaların bulunması bir müdahale olduğunun işareti."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:08
  1. Lüleburgaz Belediyesi Veterinerlik Birim Sorumlusu Anıl Ergin
  2. sokak köpeği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bıyıkali yeni içme suyu deposuna kavuşuyor
    1. Bıyıkali yeni içme suyu deposuna..
    2. Kaymakam Bilici’den bin 750 rakımlı..
    3. "Üreticiden Tüketiciye Pazarı"..
    4. Elektrikli bisikletin çarptığı kişi..
    5. İçişleri Bakanı Soylu: "Yurt içindeki..
    6. Kilis’te çiçeklendirme çalışmaları
    7. Hendek’te yollar yeni yüzüne kavuştu
    8. Halk Oyunları Festivaline yoğun ilgi
    9. Kocaali Sosyal Tesisleri 22 bin 540..
    10. Tatlıses’ten iş insanlarına çağrı
    11. Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 7..
    12. ETOS’dan ‘Kadına Şiddetle’ ilgili..
    13. İrfan Buz: “Şampiyon olacağımıza yüzde..
    14. Bursa'da silahlı çatışma: 1 ölü, 4..
    15. Alkollü şahıslar önce köpeği, sonra..
    16. Kuşaklama kanalının ihale oluru..
    17. Milletvekili Tüfenkci’den SAVDES-SEN’e..
    18. Komşularının merak ettiği vatandaş..
    19. Başkan Çınar, cami temel atma törenine..
    20. Aksaray'da iki otomobil çarpıştı!..
    21. Malatya Yeşilyurt Belediyespor tur..
    22. Kanser hastası kadın: "Çocuklarım için..
    23. "ABD ile müzakere bugünkü şartlarda..
    24. Başkan Kılınç’tan, kolej minibüs hattı..
    25. İnegöl’de silahlı çatışmada ağır..
    26. Yabancı öğrenciler, yaşlıların evini..
    27. 'Erdoğan varsa sahneye çıkmam'..
    28. Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 7..
    29. FETÖ'nün askeri yargı yapılanmasında..
    30. Trafikte satırlı tehdide ceza!
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’