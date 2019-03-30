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30.03.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

30 Mart 2019 Cumartesi 07:29
30.03.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه۪ يَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِۜ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْۜ وَاِذَٓا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُٓوءاً فَلَا مَرَدَّ لَهُۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِه۪ مِنْ وَالٍ

"Kişinin önünde ve arkasında Allah’ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır.

 Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez.

 Allah herhangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini diledi mi, artık onun geri çevrilmesi mümkün değildir.

 Onların Allah’tan başka yardımcıları da bulunmaz."

(Ra'd Suresi, âyet:11)      (Meâl Kaynak: Diyanent İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

“Siz ne halde iseniz, başınıza o halde idâreciler gelir.”

  (Deylemî)

 

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 07:29
  1. 30.03.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Ra'd 11
  3. idareciler
  4. kiramen katibin melekleri
  5. azap

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