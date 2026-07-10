300 yıllık ipek halı Kapadokya'da

Osmanlı döneminde 1700'lü yıllarda Bursa'da saraylar için dokunan ve hiç restorasyon geçirmeyen saf ipek halı, Kapadokya'da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Osmanlı döneminde yaklaşık 300 yıl önce Bursa'da dokunan ve tamamen saf ipekten üretilen tarihi halı, Kapadokya'da sergileniyor. Saraylar için özel olarak dokunduğu belirtilen ve paha biçilemeyen eser, aradan geçen yüzyıllara rağmen orijinalliğini koruyarak ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Bursa'da 1700'lü yıllarda Osmanlı sarayları için dokunan halının, bugüne kadar hiçbir restorasyon işleminden geçirilmeden muhafaza edilmesi ise en önemli özellikleri arasında yer alıyor.

İpek halılar, doğal ipek liflerinden dokunmaları sayesinde yumuşak dokuları, parlak görünümleri ve ince motifleriyle dünyanın en değerli el sanatları arasında yer alıyor. Bir santimetrekareye binlerce düğüm atılabilmesi sayesinde son derece detaylı desenlere sahip olan ipek halılar, hem sanat eseri hem de kültürel miras olarak kabul ediliyor. Yüzyıllarca dayanabilen bu özel halılar, doğru şartlarda muhafaza edildiğinde ilk günkü ihtişamını büyük ölçüde koruyabiliyor.

Halı satış temsilcisi Aysel Solak, sergilenen halının Osmanlı döneminin en nadide örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Solak, "Sergilemiş olduğumuz bu ipek halımız 1700'lü yıllarda Osmanlı döneminde saraylar için dokunmuş ilk mihraplı halılardan biridir. Tamamen saf ipekten dokunmuştur. Yaklaşık 2 metreye 1 buçuk metre ölçülerinde olup Bursa bölgesinde üretilmiştir. İlk dönemlerde ipek, sağlamlığı nedeniyle gemilerde yelken olarak kullanılmış, daha sonra üretimi yaygınlaşınca halkın kullanımına da sunulmuştur. Ancak bu halımız saraylar için dokunan ilk özel eserlerden biri olduğu için çok kıymetlidir" dedi.

Halıya hiçbir restorasyon yapılmadığını belirten Solak, "Bu halının değeri biçilemiyor. Biz de özellikle tamir ettirmeden, orijinalliğini bozmadan muhafaza ediyoruz. Amacımız bu tarihi mirası gelecek nesillere olduğu gibi aktarabilmek. Üzerindeki her düğüm ve her motif yaklaşık üç asırlık bir geçmişi yansıtıyor. Bu nedenle bizim için sadece bir halı değil, aynı zamanda yaşayan bir tarih eseridir" ifadelerini kullandı.

Kapadokya'da sergilenen tarihi ipek halı, hem el dokuma sanatının ulaştığı yüksek seviyeyi hem de Osmanlı'nın ipek dokumacılığındaki ustalığını gözler önüne seriyor. - NEVŞEHİR