300 yeni fabrika açılışını karalamaya çalışmıştı! O fabrikanın sahibi vergi arsızı çıktı

Faruk Arslan İstanbul

Gaziantep’te ilk kez yatırım gerçekleştiren firmalarla birlikte ilave yatırım yapan şirketlerin listesinin yer aldığı 300 fabrikanın açılışı, muhalefeti deli etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açılışla ilgili başlatılan kara propaganda kampanyası, listeye ismi Çağsan firması yerine yanlışlıkla eklenen Çiltuğ Isı üzerinden yürütüldü. Çiltuğ Isı A.Ş. ortağı ve İP milletvekili adayı Mehmet Can Tuğsuz, firmasının yanlışlıkla listeye eklendiği belirtilmesine rağmen sosyal medya üzerinden yaptığı “300 fabrika listesindeki fabrikamız 45 yıldır(!) faaliyettedir. Yeni açılması söz konusu değil. Düğmeye basıp aç-kapa yaptılarsa onu bilemiyorum” şeklindeki cıvık sözlerinin üzerine atlayan Sözcü gazetesi, manşetten verdiği haberde açılan yeni fabrikaların birçoğunun zaten mevcutta var olduğu yalanını öne sürdü.

Görmek isteyene kapılar açık

Konuya açıklık getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, “Resmi açılışını yaptığımız 300 üretim tesisi ülkemize hayırlı olsun. Türk sanayisinin gücünü yerinde görmek isteyenlere Gaziantep OSB’nin kapıları açık. Sehven yazılmış bir isimden koparılan yaygara yeni yatırımları gölgeleyemez” değerlendirmesinde bulundu.

15 milyar tutarındaki, 45 bin yeni istihdam oluşturan dev yatırıma cıvık twitter mesajıyla gölge düşürmeye çalışan Tuğsuz’un ortağı olduğu Çiltuğ Isı A.Ş. ile ilgili rakamlar, firmanın laf üretmedeki başarısını icraatta gerçekleştiremediğini gösteriyor. Akit’in ulaştığı bilgiye göre Çiltuğ Isı San. Tic. A.Ş., son 3 yılda devlete tek kuruş kurumlar vergisi ödemedi. Gaziantep merkezli firmanın 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait vergi levhasının “matrahsız” olduğu öğrenildi.

90 yıl garantili boruları hemen patladı

Tuğsuz’un “2560051625” Vergi Kimlik No’lu firması böylelikle tek kuruş vergi ödemezken, devletin yatırım yapan firmalara tanıdığı vergi imtiyazından faydalandığı iddia edildi. Çiltuğ Isı A.Ş.’nin ayrıca Türkiye ile KKTC arasında gerçekleştirilen denizin altından su aktarımı projesinde de yer aldığı ancak su aktarım borularının patlamasıyla temiz suyun deniz suyuna karışması olayında başrol oynadığı iddia edildi. KKTC’ye Su Temin projesi kapsamında 136 çelik dirsek imal ettikleri yönünde reklam yapan Çiltuğ Isı A.Ş.’nin ‘90 yıl garanti’ verdiği projede Kıbrıs’a su taşıyan borular Ocak 2020’de patlamıştı. Anamur sahilinden 5 mil açıkta patlayan su boruları deniz yüzüne çıkmıştı. 2015 yılında hizmete alınan projeyle ilgili Çiltuğ Isı Genel Müdürü Zeki Uğur, “projenin en önemli kısmı olan ‘Y’ parçası çelik dirsek imalatını yaptıklarını belirterek şunları söylemişti: “Her bir parçası 9,5 ton ağırlığında olan dirseklerden 136 adet imal ettik. Toplam ağırlığı 1 milyon 292 bin kilogram olan her biri 7,5 metre boyunda olan dirsekler, deniz zemine dökülen 40 tonluk betonlara monte edildi. Bu boruların ömrünün yaklaşık 90-100 yıl olduğu düşünülmektedir” demişti.

Cevap veremediler

Vergi ve patlak boru konusuyla ilgili ulaşmak istediğimiz Çiltuğ Isı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Can Tuğsuz “toplantıda olduğu” iddiasıyla görüşme talebimizi geri çevirdi. Twitter’da bolca siyasi paylaşımlar yapan Tuğsuz, muhabirimizle görüşmeye zaman ayıramadı. Firmanın diğer yetkilileri ise ısrarlı aramalarımıza rağmen telefonlarımıza çıkmadı.

Tuğsuz ailesinin firması

45 yıldır faaliyet yürütmekle övünen Çiltuğ A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığında İbrahim Tuğsuz yer alıyor. Firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını Elvan Tuğsuz Güven yürütürken, Yönetim Kurulu Üyeliğini 2018’den bu yana Mehmet Can Tuğsuz yapıyor.

-İyi Parti milletvekili adayı Can Tuğsuz, seçim kampanyası sırasında ziyaret ettiği HDP bürosunda, birlikte hareket etme çağrısı yaparak kendi tabanından da büyük tepki çekmişti.