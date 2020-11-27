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Dünya 30 yıl önce bugünleri tarif etti! Elçibey'in Türkiye-Azerbaycan sözleri...
Dünya

30 yıl önce bugünleri tarif etti! Elçibey'in Türkiye-Azerbaycan sözleri...

Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'in 30 yıl önce bugünleri işaret eden Türkiye-Azerbaycan sözleri sosyal medyaya damga vurdu. Elçibey'in, "İleride Türkiye'nin güçlenmesi bizim kaderimizde değişikliğe neden olacak" dediği görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 17:45:00 -

Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'in 90'lı yıllarda yaptığı bir konuşmada "İleride Türkiye'nin güçlenmesi bizim kaderimizde değişikliğe neden olacak" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. İşgalci Ermenistan karşısında Türk savunma sanayi ürünleri ile zafer elde eden Azerbaycan yıllardır işgal altında olan topraklarını Ermenistan'dan geri aldı.

Türkiye destek verdi Azerbaycan vurdu

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalardan Azerbaycan zaferle çıktı. Dağlık Karabağ Anlaşması ile Ermenistan yıllardır işgal altında tuttuğu topraklardan çekilmeye başladı. Tüm dünya zaferin ardından Türkiye'nin Güney Kafkasya'da artan etkinliğini konuştu.

Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey 90'lı yıllarda bugünleri tarif etmişti.

Ermenistan ordusuna karşı Türk yapımı İHA ve SİHAları kullanan Azerbaycan ordusu çatışmalar sonucu ezici bir üstünlük elde etti. Azerbaycan işgal altındaki çoğu toprağını özgürleştirirken, Azerbaycan'ın zaferinde Türk savunma sanayisi ürünleri büyük rol oynadı.

Elçibey bugünleri tarif etti

Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey 90'lı yıllarda yaptığı bir konuşmada adeta bugünleri anlattı. Elçibey konuşmasında "İleride Türkiye'nin güçlenmesi bizim kaderimizde değişikliğe neden olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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