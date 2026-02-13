  • İSTANBUL
30 yıl kesinleşmiş cezası vardı... Yakalandı
Yerel

30 yıl kesinleşmiş cezası vardı... Yakalandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
30 yıl kesinleşmiş cezası vardı... Yakalandı

Erzurum'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı olan şahsı yakaladı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) unsurları ile Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen titiz ve koordineli çalışmalar neticesinde önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Horasan ilçesinde icra edilen operasyonda, hakkında 5 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kaçmaya teşebbüs ettiği sırada yakalanarak gözaltına alındı.

 

Yapılan incelemeler sonucunda şahsın; cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 16 yıl 38 ay 15 gün, bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkân sağlama suçlarından (2 ayrı suç) toplam 7 yıl 3 ay 15 gün, Askerî Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan 5 ay, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 3 yıl 9 ay 15 gün olmak üzere toplam 30 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Akın Gürlek’i "doğramakla" tehdit etmişti! Küfürbaz Özgür’e yakışan ziyaret
Gündem

Akın Gürlek’i “doğramakla” tehdit etmişti! Küfürbaz Özgür’e yakışan ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a ağza alınmayacak küfürler yağdıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e, “Se..
CHP’li isim kadınların içinde "O.Ç." diye bağırdı: Kapatın bu pisliğin ağzını
Gündem

CHP’li isim kadınların içinde “O.Ç.” diye bağırdı: Kapatın bu pisliğin ağzını

CHP’li Meclis Üyesi Erkan Uygun’un, belediye meclis toplantısında AK Partili üyelere yönelik ağır ve hakaret içeren sözleri büyük tepki topl..
Evi kurşunlanan CHP’linin başvurusu kabul edildi! ‘İmamoğlu posterini indirin’ talimatı
Gündem

Evi kurşunlanan CHP’linin başvurusu kabul edildi! ‘İmamoğlu posterini indirin’ talimatı

CHP'li "suç örgütü lideri" Ekrem İmamoğlu’nun CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki fotoğrafının kaldırılmasına karar verildi. CHP’li Erol ..
