  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
'Özgür Filistin' sloganı atan İngiliz polisine soruşturma!
Fatih Altaylı'dan Galatasaray tarafına sert sözler
Terör örgütü YPG/PKK'dan sivillere kalleş saldırı
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Sağlık 30 yaş 40 yaş ne zaman aşı olacak? Aşı sırası ne zaman 20 yaşa iner?
Sağlık

30 yaş 40 yaş ne zaman aşı olacak? Aşı sırası ne zaman 20 yaşa iner?

Aşı sıram geldi mi? Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumun büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Aşı olmak isteyenler sıranın ne zaman kendilerine geleceğini araştırıyor. Peki, 30 yaş üstüne aşı sırası ne zaman gelir? Ne zaman aşı olurum?

Yeniakit Publisher
2021-05-18 17:52:00 -
30 yaş 40 yaş ne zaman aşı olacak? Aşı sırası ne zaman 20 yaşa iner?

Koronavirüs salgınının sona ermesi için aşı çalışmaları hızla sürüyor. Ülkemizde 26 milyon dozu aşkın aşı uygulandı. Vatandaşlar 20 yaş üstüne aşı sırasının ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, kim ne zaman aşı olacak?

30 yaş 40 yaş ne zaman aşı olacak? Aşı sırası ne zaman 20 yaşa iner?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önümüzdeki günlerde aşı tedarikiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanacağını belirtti. Bakan Koca, aşı takvimindeki hedefin haziran ayı sonunda 18-20 yaş üstü herkesin aşıya erişimini sağlamak olduğunu söyledi.

Aşı takvimi

Birinci aşama

A Grubu: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

B Grubu: Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C Grubu: 65 yaş ve üstü bireyler

İkinci aşama

A Grubu: Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B Grubu: 50-64 yaşlarındaki bireyler

Üçüncü aşama

A Grubu: Kronik hastalığı bulunanlar

B Grubu: 40-49 yaşındakiler

C Grubu: 30-39 yaş

D Grubu: 18-29 yaş

Dördüncü aşama

Aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

Çin aşısı geldi mi? Çin'den kaç doz aşı gelecek?
Çin aşısı geldi mi? Çin'den kaç doz aşı gelecek?

Sağlık

Çin aşısı geldi mi? Çin'den kaç doz aşı gelecek?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış'ın yıldızı Mehmet Özgür bomba bir diziyle geliyor
Medya

Uyanış'ın yıldızı Mehmet Özgür bomba bir diziyle geliyor

TRT1'in reyting rekorları kıran dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da Nizamülmülk karakterini oynayan usta oyuncu Mehmet Özgür, yine herkesi derin..
Barbaroslar dizisinin yeni oyuncuları açıklandı! İki bomba isim geliyor
Medya

Barbaroslar dizisinin yeni oyuncuları açıklandı! İki bomba isim geliyor

Denizlerin fatihi Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşi Oruç Reis’in hikayesini anlatacak olan dev bütçeli proje Barbaroslar dizisine 2 bomba i..
Fransa bunu konuşuyor! Burak Yılmaz'ın koridor görüntüleri ortaya çıktı!
Spor

Fransa bunu konuşuyor! Burak Yılmaz'ın koridor görüntüleri ortaya çıktı!

Fransa'da top koşturan milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın 0-0 biten St. Etienne maçı sonrası koridor görüntüleri ortaya çıktı. Yılmaz'ın arka..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay