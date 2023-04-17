  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Demirtaş, Muharrem İnce'nin destekçilerini hedef aldı!

1 gramı bile sizi zengin edebilir! Bu maddeyi bulursanız gramı 1 milyon liradan fazla ediyor

Oylar hangi partilere bölünecek? HDP'yi baraj tehlikesi vurdu

İngiliz Guardian'a genç seçmenden tokat gibi cevap! 'Erdoğan bizim için baba figürü gibi'

'Altını alan kazanır' diyen dünyaca ünlü milyarder tahminini güncelledi! Bu kez o yatırım aracını işaret etti

Emekliler kıskanacak! Günde 14 taneyle başladı şimdi sipariş yağıyor

Bakan Hulusi Akar ile görüşecek! Türkiye'ye geliyor

Son dakika... YSK duyurdu! Kimin hangi sandıkta oy kullanacağı belli oldu

Dünyanın en çok abartılan şehirleri! Listede dikkat çeken Türkiye detayı

Seçime 1 aydan az bir süre kala duyuruldu! Erdoğan fark attı
Ekonomi 30 TL’yi bulmuştu! Soğan fiyatlarını tepetaklak edecek gelişme! O rakama düşecek
Ekonomi

30 TL’yi bulmuştu! Soğan fiyatlarını tepetaklak edecek gelişme! O rakama düşecek

Yeniakit Publisher
2023-04-17 20:38:00 -
30 TL’yi bulmuştu! Soğan fiyatlarını tepetaklak edecek gelişme! O rakama düşecek

Hatay ve Adana'da hasadı süren turfanda soğanın market raflarında fiyatları düşürmesi bekleniyor. Tarlada fiyatın kademeli olarak 10 liraya, markette de 17-20 liraya düşmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana ve Hatay'da başlayan turfanda soğan hasadı devam ediyor.

Geçen yıl 272 bin ton ürün alınan soğanda, iki ilden bu yıl 284 bin ton rekolte alınması hedefleniyor.
Adana ve Hatay'da bu yıl beklenen rekolte, geçen yılki Türkiye geneli 2 milyon 350 bin tonluk hasadın yüzde 12'sini oluşturuyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay ve Adana'daki hasatların, market ve pazardaki soğan fiyatını düşürmesi bekleniyor.
Reyhanlı Ziraat Odası Başkanı Şemsedin Cünedioğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da hem yaraları sarmaya çalıştıklarını hem de üretime devam ettiklerini söyledi.
Hatay'da tarım sektörü dışında farklı alanlarda üretimin hemen hemen kalmadığını vurgulayan Cünedioğlu, Reyhanlı ilçesinin soğan ekiliş alanını yüksek olduğunu aktardı.

Fiyatlar ne kadar düşecek?

İlçede yaklaşık 60 bin dönüme yakın alanda soğan ekildiğini belirten Cünedioğlu, Ramazan Bayramı'ndan sonra turfanda soğanın hasadıyla fiyatların aşağı yönlü çekilmesini beklediklerini dile getirdi.

Cünedioğlu, şöyle konuştu:
"Piyasada ürün fazla olduğu zaman fiyatı da düşer. Soğanın fiyatı büyükşehirlerde 30 lira. Bizim burası küçük şehir olduğu için soğan aşağı yukarı 20 lira. Turfanda hasatla önümüzdeki haftadan sonra, Ramazan Bayramı'ndan sonra soğanın fiyatının yavaş yavaş tarlada kademeli olarak 10 liraya kadar düşme ihtimali çok yüksek. Yani tarlada 10 liraysa, markette 17-20 liraya kadar olabilir."
Adana'da soğan tüccarı Muhammet Ali Yeğin de Sarıçam ilçesindeki 110 dönüm tarlada soğan hasadı yaptıklarını ifade etti.
Soğanın kilogramının şu anda tarlada 15-16 liraya alıcı bulduğunu belirten Yeğin, "Piyasa biraz hızlı, şişik bir piyasa var. Malın artışına göre fiyat düşüşü yaşanacak. Tabii soğan piyasası belli olmaz. Depodaki mallar bitti. Allah nasip ederse ilerleyen vakitlerde soğan fiyatı biraz daha düşecek gibi görülüyor." diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23