30 TL'ye satılık ev! Ancak bir şartla...

Fransa’nın Saint-Amand-Montrond kasabasında 77 metrekarelik iki katlı bir ev 1 euroya satılıyor. Ancak satın alan kişinin 136 bin dolarlık tadilat masrafını ve kasabada yaşamayı kabul etmesi gerekiyor

Birkaç yıldır, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin terk edilmiş veya harabe halindeki mülkleri yaklaşık 1 dolar gibi sembolik bir fiyata satması popüler hale geldi. Bu uygulamanın amacı, alıcıları çekmek ve azalan nüfusları tersine çevirmeye yardımcı olmak. İtalya'daki kasabalar bunu birkaç kez yaptı. CNBC’nin haberine göre şimdiyse Fransa'daki küçük bir kasaba kendi 1 dolarlık ev programının ikinci turuna başlıyor.

Fransa'nın Saint-Amand-Montrond kasabası, 77 metrekarelik bir evi 1 euro veya 1.07 dolara satıyor. Bu iki yatak odası ve bir buçuk banyosu olan iki katlı bir ev. Ouest France'a göre mülk ayrıca bir avlu ve garaj da içeriyor ve küçük kasabanın merkezinde yer alıyor.

Avrupa'daki diğer bazı anlaşmalarda olduğu gibi, bu evin de ciddi bir tadilata ihtiyacı var. 12 yıldır içerisinde hayat olmayan evin yenileme maliyetinin yaklaşık 136.180 dolar olacağı tahmin ediliyor.

İlgilenenlerin Saint-Amand-Montrond'a taşınmayı da göze alması gerekiyor. Quest France’ın haberine göre, yaklaşık 9.000 kişilik kasabanın Şehir Planlama Başkan Yardımcısı Francis Blondieau, evin yeni sahibini "Saint-Amand-Montrond'da bir yaşam planı olan ve gerçekten oraya yerleşmek isteyen ciddi bir aday" olmasını bekliyor.

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Blondieau, "Bu sistem, eski binaların yenilenmesini teşvik etmeyi, boş konut sayısını azaltmayı ve her şeyden önce şehir merkezini canlandırmayı amaçlıyor" dedi.

1 euroluk konut için başvurular 1 Nisan'da açıldı ve 15 Haziran'a kadar kabul edilecek. Başvurmak isteyenler, başvuru paketlerinde yenileme planlarını ve finansmanla ilgili ayrıntılı bilgileri paylaşmaları gerekiyor.

Blondieau her ne kadar zorunlu olmasa da başvurularla birlikte mülkün planını detaylandıran bir ön yazı göndermeyi önerdiğini söyledi. Kasaba alıcının gelecek yıllarda Saint-Amand-Montrond'da bir yaşam oluşturma yeteneği konusunda ciddi olduğunu da vurguluyor.

Başvuruya göre, mülkü ikinci bir ev yapmak veya kiralamak isteyen herkes reddedilecek. Kasaba yönetimi evi alacak kişinin evde en az 10 yıl yaşamasını istiyor.

Blondieau, “Amaç mülkün yeni sahibinin kasaba yaşamına katılmasıdır” dedi.

Potansiyel alıcılar 15 Mayıs'tan itibaren mülkü ziyaret edebilirler. Bundan sonra, kasaba Eylül ayına kadar yeni ev sahibini seçmeyi ve Ocak 2025'te tapuları imzalamayı umuyor.

Tapu imzalandıktan sonra, tadilatların beş ay içinde başlaması ve Temmuz 2028'e kadar tamamlanması gerekiyor.

Seçilen alıcı, mülkü yenilemek için mali yardım başvurusunda bulunmaya hak kazanacak, ancak iş için yerel ustaların kullanılması da dahil olmak üzere başvuruda belirtilen çeşitli kriterleri karşılaması gerekecek.

Saint-Amand-Montrond bu programı ikinci kez uyguluyor. Blondieau ilki 2021'de yapılan programa 90'dan fazla kişi başvurduğunu söyledi. Quest France’ın haberine göre 1 euroya satılan ilk mülk, daha önce mülkü hiç görmeyen bir aileye gitti. Yenileme çalışmaları ise 2025 yılına kadar tamamlanacak.