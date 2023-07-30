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İSLAM 30 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

30 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-07-30 05:28:00 -
30 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize (30 Temmuz 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

وَاِنّٖي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدٰى

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Şu da bilinmeli ki, ben tövbe edip yürekten inanan ve iyi işler yapan, sonra da doğru yolda sebat eden kimselere karşı çok bağışlayıcıyım."

(Tâhâ Suresi - 82)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 
 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"İmamlar, siz (cemaat) için (de) namaz kılarlar.

 Eğer doğru kılarlarsa, (hem) size, (hem de onlara) sevap vardır.

 Eğer hata ederlerse, sizin için sevap, onlar için günah vardır."

Kaynak: Buhari, Ezan 55

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