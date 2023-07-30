30 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَاِنّٖي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدٰى



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Şu da bilinmeli ki, ben tövbe edip yürekten inanan ve iyi işler yapan, sonra da doğru yolda sebat eden kimselere karşı çok bağışlayıcıyım."

(Tâhâ Suresi - 82) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



"İmamlar, siz (cemaat) için (de) namaz kılarlar.



Eğer doğru kılarlarsa, (hem) size, (hem de onlara) sevap vardır.



Eğer hata ederlerse, sizin için sevap, onlar için günah vardır."



Kaynak: Buhari, Ezan 55



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