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Aktüel

30 saniyede kahve hazırlayan robot barista

Şangay’da bir alışveriş merkezinde, 30 saniyede kahve hazırlayan robot barista büyük ilgi görüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 12:45:14 -
30 saniyede kahve hazırlayan robot barista

Şangay’da bir alışveriş merkezinde, 30 saniyede kahve hazırlayan robot barista büyük ilgi görüyor.


Çin’in en büyük kenti Şangay’da bulunan bir alışveriş merkezinde robot barista, ziyaretçileri karşılıyor. Robot barista, 30 saniye gibi kısa bit sürede kişiye özel kahveyi hazır hale getiriyor. Bölge halkının büyük ilgisini gören robot barista, siparişleri 2.5 metrekarelik alanda hazırlıyor.


Korona virüs salgının ardından yeni ekonomik fırsatların ortaya çıktığı bir dönemde, Çinli teknoloji şirketi tarafından geliştirilen robot baristanın diğer alışveriş merkezlerinde de hizmet vermesi bekleniyor.

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