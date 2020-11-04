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Ekonomi “30 saatte İzmir genelinde elektriği sağlamış olduk”
Ekonomi

“30 saatte İzmir genelinde elektriği sağlamış olduk”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir’de herhangi bir enerji arz sorunu kalmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 09:56:00 -
“30 saatte İzmir genelinde elektriği sağlamış olduk”

Bakanlığın ilgili kurumlarının deprem bölgesinde elektrik ve doğal gaz kaynaklı herhangi bir olumsuzluk ve sıkıntı yaşanmaması için üstün bir gayretle çalıştıklarına dikkat çeken Dönmez, “İlk etapta da tedbir amaçlı AFAD’ın talepleri ve talimatları doğrultusunda deprem etki ve hasarının yoğun yaşandığı bölgelerde elektrik ve doğal gaz arzını kesmiştik. Ekiplerimizin süratle çalışmasıyla şehirde dün itibarıyla herhangi bir enerji arz sorunu kalmadı. İlk 30 saat içerisinde İzmir genelinde her tarafa elektriği sağlamış olduk” dedi. Dönmez, “Doğal gazda 7/24 esasıyla çalışan 40 ekip, 205 personelimizle hasarsız binalar dışında kalan tüm binalarda 1 Kasım Pazar günü saat 22.30 itibarıyla doğal gaz arzını sağlamış olduk” ifadelerini kullandı.

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