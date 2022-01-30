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Korona Virüs 30 Ocak koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç vaka var?
Korona Virüs

30 Ocak koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç vaka var?

Bugün kaç kişi koronadan vefat etti? Koronavirüs salgınında Omicron varyantının etkisi iyice hissedilmeye başladı. Vatandaşlar bu sebeple günlük vaka sayısını daha yakından araştırmaya başladı. Peki, bugün kaç vaka var 30 Ocak

Yeniakit Publisher
2022-01-30 19:38:00 -
30 Ocak koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç vaka var?

Koronavirüs salgınında vaka sayıları hızla artıyor. Bu sebeple vatandaşlar günlük vakaları daha yakından takip etmeye başladı. Peki, bugün kaç vaka var=

30 Ocak koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç vaka var?

Türkiye'de son 24 saatte 428 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 88 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından “Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış salgının ilk donemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart. Aşı (Turkovac) ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı” paylaşımında bulundu.

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