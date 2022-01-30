Koronavirüs salgınında vaka sayıları hızla artıyor. Bu sebeple vatandaşlar günlük vakaları daha yakından takip etmeye başladı. Peki, bugün kaç vaka var=

30 Ocak koronavirüs vaka tablosu | Bugün kaç vaka var?

Türkiye'de son 24 saatte 428 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 88 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından “Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış salgının ilk donemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart. Aşı (Turkovac) ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı” paylaşımında bulundu.