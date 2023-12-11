30 metrelik su deposu böyle yıkıldı

SASKİ, ekonomik ömrünü tamamlamış su kaybına neden olan mevcut depoları yıkarak yenilerini inşa ediyor. Son olarak 35 yıl önce yapılan 30 metre ayak yüksekliğine sahip su deposunun yıkımı gerçekleştirildi. Depo, 100 metreküp hacminde içme suyu depoluyordu. Fiziki açıdan da tehlike oluşturan eski su deposu ekipler tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınarak kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım anı havadan dron ile de görüntülendi.

"Güzel hizmetleri şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kendisine ait sosyal medya hesabından konu hakkında yaptığı açıklamada, "Samsun’un güçlü bir altyapıya kavuşması için hummalı bir çalışma yürütüyor; suyu verimli kullanmak, hemşehrilerimizin sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ihtiyacını koruma altına almak amacıyla da sondaj kuyuları açıp su depoları inşa ediyoruz. 4.5 yıl içerisinde şehrimize kazandırdığımız arıtma tesisleri, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları, derin kuyu sondajları ve su depolarıyla önemli bir altyapı çalışmalarına imzamızı attık. Daha nice güzel hizmetleri bu şehre kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Demir açıklamasının devamında, "Öte yandan, ekipler tarafından ayrıca yıkımı gerçekleştirilen su deposunun yerine 30 metre ayak yüksekliğinde 100 metreküp su hacminde yeni bir ayaklı su deposu inşa edilecek. İlaveten Canik’te Samsun Şehir Hastanesi’ni ve ilçeyi besleyecek 1 adet bin metreküp, 2 adet 200 metreküp ve 1 adet de 50 metreküp depo inşaatları devam ediyor. Yine İlkadım Toybelen’de mevcut depoyu yenilemek amacıyla bin metreküp içme suyu deposunun inşaatı sürüyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, 17 ilçede yaşayan vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu verilmesi için çalışmaların devam ettiği, son 4,5 yıl içerisinde 260’tan fazla yeni depo inşa edildiği belirtildi.