Trafik ekipleri göz açtırmadı! Plaka sahteciliğine rekor ceza! Motosiklet trafikten men edildi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, başka bir araca ait sahte plakayla (19 TR 876) yakalanan motosiklet sürücüsü Ü.Ç.Ş.'ye rekor bir ceza uygulandı. Uygulama kapsamında plakasız, sahte plakalı ve ehliyetsiz araç kullanan sürücülere yönelik çeşitli kural ihlalleri nedeniyle kesilen cezaların toplamı 130 bin TL'ye ulaştı; toplam 4 motosiklet trafikten men edildi.