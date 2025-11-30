  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Trafik ekipleri göz açtırmadı! Plaka sahteciliğine rekor ceza! Motosiklet trafikten men edildi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trafik ekipleri göz açtırmadı! Plaka sahteciliğine rekor ceza! Motosiklet trafikten men edildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, başka bir araca ait sahte plakayla (19 TR 876) yakalanan motosiklet sürücüsü Ü.Ç.Ş.'ye rekor bir ceza uygulandı. Uygulama kapsamında plakasız, sahte plakalı ve ehliyetsiz araç kullanan sürücülere yönelik çeşitli kural ihlalleri nedeniyle kesilen cezaların toplamı 130 bin TL'ye ulaştı; toplam 4 motosiklet trafikten men edildi.

#1
Foto - Trafik ekipleri göz açtırmadı! Plaka sahteciliğine rekor ceza! Motosiklet trafikten men edildi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen geniş çaplı denetim, kural ihlali yapan sürücülere ağır bir bilanço çıkardı.

#2
Foto - Trafik ekipleri göz açtırmadı! Plaka sahteciliğine rekor ceza! Motosiklet trafikten men edildi

Uygulama sırasında durdurulan bir motosikletin plakasının sahte olduğu, yani başka bir araca ait olduğu tespit edildi.

#3
Foto - Trafik ekipleri göz açtırmadı! Plaka sahteciliğine rekor ceza! Motosiklet trafikten men edildi

Başka bir motosiklete ait 19 TR 876 plakayı kendi motosikletine taktığı tespit edilen sürücü Ü.Ç.Ş.'ye 64 bin 799 TL idari para cezası uygulanırken, plaka sahteciliği tespit edilen motosikletle birlikte toplam iki motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

#4
Foto - Trafik ekipleri göz açtırmadı! Plaka sahteciliğine rekor ceza! Motosiklet trafikten men edildi

Uygulama kapsamında çeşitli kural ihlalleri nedeniyle kesilen cezaların toplamı 130 bin TL'ye ulaştı. Ekiplerin kontrol ettiği 50 motosiklet arasında 2 motosiklet plakasız olduğu için trafikten men edildi, 8 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan'dan İsrail'in uykularını kaçıran Gazze kararı
Dünya

Pakistan'dan İsrail'in uykularını kaçıran Gazze kararı

Pakistan, terör devleti İsrail'in kanlı saldırıları altındaki Gazze için oluşturulacak "Uluslararası İstikrar Gücü"ne katılmaya hazır olduğu..
AK Partili Elitaş salonu terk etti! CHP’nin kurultayında büyük kepazelik
Gündem

AK Partili Elitaş salonu terk etti! CHP’nin kurultayında büyük kepazelik

CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’na misafir olarak katılan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, ana muhalefet partisinin kurultayında gös..
Onun hızına yetişebilen yok! Vantilatör Cemal neden döndüğünü böyle açıkladı
Siyaset

Onun hızına yetişebilen yok! Vantilatör Cemal neden döndüğünü böyle açıkladı

CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’nda Uğur Dündar’ın konuğu olan eski ülkücü, yeni devrimci CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, hakare..
Binalarda yeni dönem başlıyor: 1 Ocak’tan itibaren zorunlu olacak
Seyahat

Binalarda yeni dönem başlıyor: 1 Ocak’tan itibaren zorunlu olacak

Yağmur suyu ve gri su sistemleri artık lüks değil, mecburi! Bakanlığın düzenlemesiyle milyonlarca metreküp su tasarrufu hedefleniyor...
Türkiye’yi beğenmeyip Almanya’ya giden bir vatandaş hayatının şokunu böyle anlattı! Ya gerçekten her gün düşünüyorum, değdi mi?
Sosyal Medya

Türkiye’yi beğenmeyip Almanya’ya giden bir vatandaş hayatının şokunu böyle anlattı! Ya gerçekten her gün düşünüyorum, değdi mi?

Almanya hayallerinin peşinden giden bir Türk genci, karşılaştığı gerçeklikleri sosyal medya üzerinden yayınladığı bir videoyla dile getirdi...
Özgür Özel fena gaza geldi! Bu sözleri atın arşive gün gelir yüzüne vurursunuz
Siyaset

Özgür Özel fena gaza geldi! Bu sözleri atın arşive gün gelir yüzüne vurursunuz

Parti içi karışıklık, tüzükteki şaibeli değişiklikler ve yolsuzluklarla çalkalanan CHP'de Özel, 39. Olağan Kurultay'da fena gaza gelerek "Bu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23