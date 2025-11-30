Köy yollarında milyonluk şov! Almanya’dan Lamborghini’yle döndü

Lüks aracı ile memleketinde köy ve yaylaları gezdiğini belirten Muhammet Can, "Almanya’dan yaklaşık 2 ay önce memleketime geldim. Spor aracımla aracı buraya bıraktıktan sonra Almanya’ya geri döndüm. Yaklaşık 10 gün önce tekrardan geldim. Memleketin biraz tozunu attıralım dedim. Köylere ve yaylalara gittim" dedi. Hayalinin spor araçla memleketine gelmek olduğunu kaydeden Can, "Almanya’da galericilik yapıyorum. Hayalimde hep böyle bir arabayla gelmek vardı. Bu sene nasip oldu. Bu coğrafya engebeli yolları ile biliniyor ama çok rahat bir şekilde gezdik. Virajlı yollar biraz fazla. Aracın süspansiyonunu kaldırabiliyoruz onun için çok sorun yaşamadık. Gören herkes araca binmek istiyor. Fotoğraf çektirmek gibi taleplerle karşılaşıyorum. Yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz. Sosyal medyadan çok kişi yazıyor. Hepsine zamanımız olmadığı için yapamıyoruz" şeklinde konuştu.