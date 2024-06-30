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İSLAM 30 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

30 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2024-06-30 05:14:30 - 2024-06-30 05:14:29
30 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü'nü istifadelerinize (30 Haziran 2024) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدًىؕ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"İnsan, kendisinin başı boş bırakılacağını mı sanır?"

(Kıyame Suresi - 36)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Kim Müslüman bir kimsenin hakkını, yemini ile ele geçirirse, artık onun için cehennem vacib olmuştur. Allah Teâlâ ona cenneti de mutlaka haram kılmıştır.”

“Ey Allah’ın Resûlü! Az bir şey olsa da mı?” diye sormuşlardı.

“Misvak ağacından bir çubuk bile olsa!” cevabını verdi.

(Müslim, İman 218)


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