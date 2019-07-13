30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları Yarı maratonda ilk açıklanan sonuçlarla bronz madalya kazanan Türkiye, Çin'in diskalifiye edilmesiyle gümüş madalya aldı



İSTANUBL (AA) - 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda Türkiye, yarı maratonda Çin'in diskalifiye edilmesiyle gümüş madalya kazandı. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre oyunlarda yarı maratonu ikinci bitiren Çinli atletler kurallara aykırı şekilde yanlış su istasyonunu kullanmaları nedeniyle diskalifiye edildi. Yarı maratonda 3.24.47'lik toplam zamanla Japonya ve Çin'in ardından üçüncü sırayı elde eden Ferhat Bozkurt, Saffet Elkatmış ve Ersin Tekal'dan oluşan milli takım, Çin'in diskalifiye edilmesiyle üçüncülükten ikinciliğe çıkarak gümüş madalya aldı.

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