30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları - Napoli'de devam eden organizasyonda milli okçular 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı



ANKARA (AA) - 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda milli okçular, 4 madalya kazandı. Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Napoli kentinde devam eden oyunlarda, Muhammet Yetim ve Süleyman Araz'dan oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, finalde İran'ı yenerek altın madalya elde etti. Yeşim Bostan ve Gizem Elmaağaçlı'nın yer aldığı Makaralı Yay Kadın Milli Takımı ise gümüş madalyada kaldı.

Makaralı yay ferdi yarışmalarda Muhammet Yetim gümüş madalyanın sahibi olurken, Yeşim Bostan bronz madalya aldı. Milli okçular, böylece 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyaya kazanma başarısı gösterdi. Türkiye, 14 Temmuz Pazar günü sona erecek organizasyonda 4 altın, 4 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 13 madalyaya ulaştı.



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