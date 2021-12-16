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Dünya 30 dolara satın aldığı tablo hayatını değiştirdi! O artık milyoner
Dünya

30 dolara satın aldığı tablo hayatını değiştirdi! O artık milyoner

İngiltere'de Clifford Schorer isimli vatandaş, rastgele girdiği dükkandan bir şiir kitabı ve 30 dolara tablo satın aldı. Ancak bu tablo, ünlü Alman ressam Albrecht Dürer'e aitti ve tablonun değeri tam 50 milyon dolardı.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 17:41:00 -
30 dolara satın aldığı tablo hayatını değiştirdi! O artık milyoner

İngiltere'de yaşayan 55 yaşındaki Clifford Schorer isimli adamın başına gelenler büyük şaşkınlığa neden oldu. Schorer, Yale İngiliz Sanat Merkezi direktörü Amy Meyers'in emeklilik partisine katılmak için evden çıktı ancak partiye geç kalmıştı. Bu nedenle açık bir dükkan aradı.

Şiir kitabı almaya karar verdi

Schorer, hemen çevrede ilk bulduğu sanat dükkanına girerek bir şiir kitabı satın aldı. Ancak Schorer satıcının ısrarları üzerine bir çizimi daha gördü ve beğendiği çizimi 30 dolar karşılığında satın aldı.

Durumu arkadaşı fark etti

Elindeki çizimi alarak doğum günü partisine giden Schorer, daha sonra eve gitti. Ancak arkadaşının tabloyu görmesinden sonra her şey değişti. Çünkü arkadaşı, tablonun ünlü Alman ressam Albrecht Dürer'e ait olan "The Virgin and Child with a Flower on a Grassy Bank" adlı çalışma olduğunu söyledi.

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