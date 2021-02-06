-30 derece 3000 rakım! Mehmetçik'in zorlu mücadelesi
Sert geçen kış koşullarına rağmen terörle mücadele aralıksız sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, zorlu kış şartlarına rağmen vatani görevini yerine getiren Mehmetçik'in özel görüntülerini paylaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, son dönemde terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında büyük darbeler vurdu.
Düzenlenen operasyonlarla elde edilen başarılar, terör örgütlerinin adeta belini kırdı. Bu başarının gelmesinde Mehmetçik'in büyük kararlılığı da etki gösterdi.
Askerlerimiz tüm hava şartlarına rağmen görevlerinin başında. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
-30 derece, 3000 rakım
Paylaşıma, "Eksi 30 derecede, 3 bin metre yükseklikteki geçici bir üs bölgemizde yaşam.. Kar fırtınası sırasında çekilmiş olan fedakârlığın, kahramanlığın, cesaretin ve mücadelenin görüntüleri.." notu düşüldü.