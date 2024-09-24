30 bin temizlik personeli alımı 2024 ne zaman, başvurular nereden yapılacak? Okullara temizlik personeli ücreti!

Milli Eğitim Bakanlığı devlet okullarında temizlik personeli sıkıntısı için harekete geçti. Bakan Yusuf Tekin, okullarda istihdam edilmek üzere 30 bin temizlik personeli alınacağını açıkladı. Bakan Tekin konuyla ilgili olarak; "Çok tartışılıyor bu günlerde. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Önce şu konuyu netleştirelim. 45 bine yakın okulumuzda kadrolu temizlik elemanımız mevcut. Kalan okullarda taşeronlar üzerinden hallediyorduk. Taşeronlar kadroya geçtikten sonra sorun başladı. 120 bin personel yarı zamanlı görevlendirildi. Bu projeye iş gücü uyum projesine başvuru çok sınırlı kaldı. 120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen yüzde 25'i anca doldurulabildi. Bu talep eksikliklerinden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Pazartesi itibarıyla çarşamba günü 30 bin temizlik personeli alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz."

30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

23 Eylül Pazartesi günü 30 bin personel alımı için MEB tarafından başvurular başlatılacak. Başvurular 3 gün sürecek ve çarşamba günü sona erecek. Başvurular e-Devlet, alo 170 ve hizmet birimleri üzerinden alınacak.

OKULLARA 30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni kontenjanla istihdam edilecek kişiler, işgücü uyum programı üzerinden alınmayacak. Onlar haftada 5 gün, yani ayda 20 gün çalışacaklar. Aylık asgari ücret alacaklar ama işe gelmedikleri gün olursa günlük 667 TL maaşlarından kesilecek.

TEMİZLİK PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylarda aranacak olan şartlar ise şu şekilde:

+ Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak

+ 18 yaşını tamamlamış olmak