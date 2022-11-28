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Ekonomi 30 bin sağlık personeli alınacak
Ekonomi

30 bin sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında 1.183 sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 30.000 sözleşmeli sağlık personeli olmak üzere toplam 31.183 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 15:09:00 -
30 bin sağlık personeli alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

Adaylar tercihlerini 30 Kasım 2022 - 5 Aralık 2022 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

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