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Sosyal Medya 30 bin lira maaşım var diyen CZN Burak yeni aracıyla gösteriş yaptı
Sosyal Medya

30 bin lira maaşım var diyen CZN Burak yeni aracıyla gösteriş yaptı

Yeniakit Publisher
2024-08-21 19:54:00 - 2024-08-21 21:45:46

Fenomen CZN Burak, yeni aldığı lüks aracını ''Sizce arabanın markası nedir?'' notuyla paylaştı.

CZN Burak lakaplı fenomen Muhammed Burak Özdemir bir süredir babasıyla küslük yaşıyordu. CZN Burak ile babasının, ‘Kentsel Sit Alanı’ içerisinde bulunan yerde izinsiz inşaat yaptırdıkları iddiasıyla 5’er yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edilmişti. Bu sefer yeni Ferrari otomobili ile gündeme geldi.

 Fenomen CZN Burak, yeni aldığı lüks Ferrari aracını sosyal medya hesabında "Sizce arabanın markası nedir?" notuyla paylaştı. CZN Burak lakaplı Muhammed Burak Özdemir, bir süredir babasıyla yaşadığı küslükle de gündemdeydi. Özdemir ve babası, ‘Kentsel Sit Alanı’ içerisinde izinsiz inşaat yaptırdıkları iddiasıyla 5’er yıla kadar hapis talebiyle yargılanmaya devam ediyordu. Ancak bu sefer yeni Ferrari otomobili ile dikkat çekti.

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