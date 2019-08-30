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30 Ağustosta göndere Türk Bayrağı çekildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden ek hizmet binaların ön kısmına 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda göndere Türk Bayrağı çekildi.

30 Ağustos 2019 Cuma 16:43
30 Ağustosta göndere Türk Bayrağı çekildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden ek hizmet binaların ön kısmına 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda göndere Türk Bayrağı çekildi.


Pirin mevkinde yapımı devam eden Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmet binaları önünde göndere Türk Bayrağı çekme programı düzenlendi.


Gerçekleştirilen törene, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Zafer Yener, hayırsever iş adamı Abuzer Yıldırım, emniyet şube müdürleri, polis memurları ve askerler katıldı. Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile birlikte dev Türk Bayrağı göndere çekildi. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Metin Alper, “Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri olarak hizmet verecek binalarımızın önünde tüm cihana ülkemizin ebedi varlığını ilan eden şanlı Türk bayrağımızın göndere çekilmesi için bir araya gelmiş bulunmaktayız.


Öncelikle şu an önünde bulunduğumuz yeni hizmet binalarının ve lojmanlarının yapımında maddi ve ya manevi olarak büyük emekleri, destekleri ve işbirlikleri bulunan başta valim olmak üzere kurum yöneticilerimize, temsilcilerimize ve Adıyamanlı hayırsever işadamı Abuzer Yıldırım’a, meslektaşlarıma ve misafirlerimize teşekkür etmeyi bir boş bilerek şükranlarımı sunarım” diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından hizmet binalarında emeği geçenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:43
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