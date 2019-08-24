30 Ağustos Zafer Bayramı hazırlık toplantısı yapıldı Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Törenleri’nin 97.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Törenleri’nin 97. yıl dönümü kutlama programı hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlubaşkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, daire amirleri, mahalle muhtarları, İl Genel Meclis Üyeleri ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda kutlama programı, kurum ve kuruluşlarca yapılması gereken görev ve hazırlıklarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

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