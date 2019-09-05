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30 Ağustos Zafer Bayramı Bilardo Kupası Sona Erdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciliği 2019 yılı faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı Bilardo Kupası sona erdi.

05 Eylül 2019 Perşembe 08:55
30 Ağustos Zafer Bayramı Bilardo Kupası Sona Erdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciliği 2019 yılı faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı Bilardo Kupası sona erdi.


30 Ağustos - 02 Eylül 2019 tarihleri arasında oynanan bilardo turnuvasına 32 lisanslı sporcu katıldı. Dereceye girebilmek için mücadele eden sporcular 3 Bant 40 sayı maraton eleme usulü yapılan müsabakalarda ter döktü.


Müsabakalar sonunca altın madalyanın sahibi Murat Tosunbayraktar olurken, Baran Beyaz ikinci, Veysel Karamanlı üçüncü, Levent Kartal dördüncü olarak müsabakaları tamamladı.


Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle kupa ve madalyaları takdim edildi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen Bilardo Kupasında dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 08:55
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