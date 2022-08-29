  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam 30 Ağustos Salı hangi kargolar çalışıyor? PTT kargo 30 Ağustos çalışacak mı açık mı?
Yaşam

30 Ağustos Salı hangi kargolar çalışıyor? PTT kargo 30 Ağustos çalışacak mı açık mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle vatandaşlar salı günü hangi kurumların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 30 Ağustos'ta kargolar açılacak mı? Hangi kargo şirketleri yarın açık olacak? 30 Ağustos kargo teslimatı olur mu?

Yeniakit Publisher
2022-08-29 19:38:00 -
30 Ağustos Salı hangi kargolar çalışıyor? PTT kargo 30 Ağustos çalışacak mı açık mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargo şirketlerinin hizmet verip vermediği merak ediliyor. Peki, PTT kargo 30 Ağustos'ta teslimat yapar mı?

30 Ağustos Salı hangi kargolar çalışıyor? PTT kargo 30 Ağustos çalışacak mı açık mı?

PTT kargo resmi tatillerde hizmet vermiyor. Diğer pek çok kargo şirketi ise yalnızca ramazan ve kurban bayramlarında çalışmıyor. Diğer resmi tatillerde ise teslimat yapmayı sürdürüyor. Kargo şirketleri ise henüz 30 Ağustos'ta hizmet verip vermeyeceklerini resmi olarak duyurmadı. Ancak kargo firmalarının yarın normal mesailerinde çalışması bekleniyor. Kargo takip ekranlarından paketinizin yarın teslim edilip edilmeyeceğini kontrol edebilir ya da müşteri hizmetleri arayarak bilgi edinebilirsiniz.

30 Ağustos İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın metro metrobüs otobüs bedava mı?
30 Ağustos İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın metro metrobüs otobüs bedava mı?

Yaşam

30 Ağustos İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın metro metrobüs otobüs bedava mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23