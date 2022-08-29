30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargo şirketlerinin hizmet verip vermediği merak ediliyor. Peki, PTT kargo 30 Ağustos'ta teslimat yapar mı?

30 Ağustos Salı hangi kargolar çalışıyor? PTT kargo 30 Ağustos çalışacak mı açık mı?

PTT kargo resmi tatillerde hizmet vermiyor. Diğer pek çok kargo şirketi ise yalnızca ramazan ve kurban bayramlarında çalışmıyor. Diğer resmi tatillerde ise teslimat yapmayı sürdürüyor. Kargo şirketleri ise henüz 30 Ağustos'ta hizmet verip vermeyeceklerini resmi olarak duyurmadı. Ancak kargo firmalarının yarın normal mesailerinde çalışması bekleniyor. Kargo takip ekranlarından paketinizin yarın teslim edilip edilmeyeceğini kontrol edebilir ya da müşteri hizmetleri arayarak bilgi edinebilirsiniz.