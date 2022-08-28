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Yaşam 30 Ağustos Salı bankalar açık mı? Resmi tatilde fast/havale/eft yapılıyor mu?
Yaşam

30 Ağustos Salı bankalar açık mı? Resmi tatilde fast/havale/eft yapılıyor mu?

Salı günü bankalar açık olacak mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle bankaların salı günü işlem yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Peki, salı günü bankacılık işlemi yapılacak mı? 30 Ağustos Salı EFT yapılıyor mu?

Yeniakit Publisher
2022-08-28 20:07:00 -
30 Ağustos Salı bankalar açık mı? Resmi tatilde fast/havale/eft yapılıyor mu?

30 Ağustos Salı günü Zafer Bayramı kutlanacak. Bu sebeple bankaların salı günü işlem yapıp yapmayacağı araştırılıyor.

30 Ağustos Salı bankalar açık mı? Resmi tatilde fast/havale/eft yapılıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatillerdendir. Bu sebeple salı günü banka şubeleri kapalı olacak. Bankacılık işlemleri mobil ve internet bankacılığı üçerinden yapılacak. Fast ödeme şekli ile yedi gün yirmi dört saat para transferi gerçekleştirilebiliyor. Bu sebeple resmi tatil ve hafta sonralı FAST ile para gönderimi yapmak mümkün oluyor.

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