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Yaşam 30 Ağustos resmi tatil mi?
Yaşam

30 Ağustos resmi tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle pek çok kişi “30 Ağustos resmi tatil mi?” sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos kamu kurumları tatil mi? 30 Ağustos bankalar açık mı? 29-30 Ağustos tatil mi?

Yeniakit Publisher
2022-08-28 19:38:00 -
30 Ağustos resmi tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene Salı gününe denk geliyor. Bu sebeple pek çok kişi ‘Zafer Bayramı resmi tatillerden mi?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın önemi nedir?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayramdır.

30 Ağustos resmi tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı, resmi tatillerdendir. Bu sebeple 30 Ağustos Salı günü kamu kurum ve kuruluşları tatil olacaktır.

2022 yılı kalan resmi tatiller şöyle:

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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