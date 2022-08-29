30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü sebebiyle İstanbul'da yarın toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor.

30 Ağustos İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın metro metrobüs otobüs bedava mı?

30 Ağustos sebebiyle toplu ulaşım gün boyu ücretsiz olacak. İETT'den yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Metrobüs seferleri hafta içi, otobüs seferleri ise cumartesi sefer planına göre yapılacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri provasının yapılacağı 28 Ağustos’ta ve tören günü olan 30 Ağustos’ta sabah saatinden 14.00’e kadar kapalı kalacak Vatan Caddesi’ne alternatif güzergâh olarak araçlarımız, Turgut Özal Millet Caddesi’nden hizmet verecek. Zafer Bayramı kapsamında, 30 Ağustos 2022 Salı günü İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz yapılacak. İBB’nin Yenikapı’da düzenleyeceği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği için de Yenikapı Metro İstasyonu ile etkinlik alanı arasında ring seferler düzenlenecek. Yenikapı’dan etkinlik alanına saat 18.00, 18.30, 19.00, 19.15, 20.00 ve 20.30’da sefer yapılacak. Etkinlik sonunda ise Yenikapı’ya saat 23.00, 23.15, 23.30, 23.45 ve 00.00’da sefer yapılacak” denildi.