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Yaşam 30 Ağustos eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane listesi
Yaşam

30 Ağustos eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane listesi

30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle yarın eczanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos eczaneler çalışacak mı? 30 Ağustos eczane çalışma saatleri | il il nöbetçi eczane listesi

Yeniakit Publisher
2022-08-29 12:20:00 -
30 Ağustos eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane listesi

30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle yarın eczanelerin açık olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, yarın eczaneler kaça kadar açık?

30 Ağustos eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane listesi

Eczaneler resmi tatillerde nöbet sistemiyle hizmet veriyor. 30 Ağustos resmi tatil olduğu için yarın eczaneler belirlenen nöbet çizelgesine göre açık olacak. En yakın nöbetçi eczaneyi ise e-Devlet sisteminden öğrenebilirsiniz. e-Devlet sistemine giriş yapıp 'Nöbetçi eczane' ifadesini arttığınızda sonuçlar karşınızda listelenecek.

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