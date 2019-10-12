3 YPG'li terörist daha yakalandı Suriye Milli Ordusu tarafından Rasulayn'da 3 YPG/PKK'lı terörist daha yakalandı.

Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ederken bölgeden sıcak haberler peş peşe geliyor. Son rakamlara göre öldürülen terörist sayısı 415 olurken, Suriye Millİ Ordusu 3 teröristi daha sağ olarak yakaladı.

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