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3 yıldır organ bekleyen kişinin organları 3 hastaya umut oldu

Samsun’da 3 yıldır böbrek nakli bekleyen ve geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 64 yaşındaki İslam Demir’in bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu.

21 Mart 2019 Perşembe 23:08
3 yıldır organ bekleyen kişinin organları 3 hastaya umut oldu

Samsun’da 3 yıldır böbrek nakli bekleyen ve geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 64 yaşındaki İslam Demir’in bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu.


Samsun’da yaşayan 64 yaşındaki İslam Demir, 3 yıldır böbrek yetmezliği yüzünden böbrek nakli bekledi. 1 hafta önce beyin kanaması geçiren Demir, Gazi Devlet Hastanesi’ne getirildi. Yoğun bakım ünitesindeki uzun tedavisinin ardından sabah saatlerinde Demir’in beyin ölümü gerçekleşti.


Demir’in ailesi, organ bağışı kararı aldı ve İslam Demir’in iki adet korneası ve bir karaciğeri Samsun’da nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu.



“Hasta yakınlarına bu onurlu davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum”


Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Emine Sehmen, hastane olarak 2019 yılında ikinci donöre ulaştıklarını söyledi. Organlarını bağışlayan hasta yakınlarına onurlu davranışlarından dolayı teşekkür eden Sehmen, “Organları iki kişinin görmesine sebep olacak ve bir kişiye de karaciğer olarak gidecek.Böylece 3 kişinin hayatına umut olacak” dedi.



“Organları bağışlama konusunda istediğimiz noktada değiliz”


Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak ise İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin gece-gündüz çalışmalarıyla Samsun’un bağışçı sayısının 17 bine ulaştığını belirterek, “Ancak hala biz beyin ölümü sonrası organları bağışlama konusunda istediğimiz noktada değiliz. Bağış sayılarını ne kadar artırabilirsek o kadar çok insanımıza biz hayat ve umut vermiş olacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 23:08
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