3 yıl aradan sonra Chengdu - İstanbul uçuşları yeniden başladı

Uçağı İstanbul Havalimanı’nda Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Sichuan Airlines Genel Müdürü Cheng Xiaobo ve İGA İstanbul Havalimanı Kurumsal İlişkiler Direktörü Turgay Yaman karşıladı. Törende konuşan İGA Kurumsal İlişkiler Direktörü Turgay Yaman, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Çin’deki beşinci diplomatik temsilciliği olan Chengdu Başkonsolosluğu’nun yakın zamanda açılmasının ardından Chengdu-İstanbul uçuşlarının başlaması iki ülke arasındaki yakın iş birliğini daha da ileri seviyelere taşıyacak” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Çin’deki beşinci temsilcisi olan Chengdu Başkonsolosluğu haziran ayında hizmete açıldı. Mert Tokman ise ilk Chengdu Başkonsolosu oldu. 200 milyondan fazla insan barındıran bu bölgenin, 2 trilyon dolara yaklaşan toplam ekonomik büyüklüğü bulunuyor. Dev pandaların yaşam alanı olan bölge, doğal güzellikleri, yüksek dağları, ovaları, tarihi ile tanınıyor.