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3 yeni bebek maması tarifi

Bebeğinize artık klasik mamaları yedirmek zorunda değilsiniz. Farklı tat ve lezzetlerde 3 farklı mama çeşidiyle, sizi koca bir yükten kurtaracağız!

06 Ağustos 2019 Salı 14:27
3 yeni bebek maması tarifi

Bebeğiniz için farklı mama tavsiyeleri arıyorsanız, bu habere göz atmalısınız. Dilediğiniz gibi çeşitlendirebileceğiniz bu mama tariflerini, şeker ve tuz ilavesiz yapmanızı tavsiye ederiz. Bebeğinizin bu tür gıdalara alışmaması için kullanmamak en doğru tercih olacaktır.

Eğer bebeğiniz alışık ise, doğal tatlandırıcılar kullanarak, zararlı olan şekerden bebeğinizi uzak tutmuş olacaksınız.

Bebeğinize ilk kez mama verecekseniz, doktorunuza danışmayı unutmayın!

Bezelyeli mama

Ek gıdaya geçiş döneminde, anne sütüyle birlikte hazırlayabileceğiniz bir tarif... Dilerseniz ilerleyen süreçlerde, tavuğun göğüs kısmını püre yaparak içerisine ilave edebilir, farklı sebzelerle de deneyebilirsiniz.

  • 1 çay bardağı bezelye
  • 1 yemek kaşığı haşlanmış patates püresi

Öncelikle tencerenizi su ile doldurup, demir bir süzgeç yardımıyla bezelyeleri haşlayın. Bu sayede bütün vitamin, bezelyelerde kalacaktır.

Bezelye ve patatesleri harmanlayıp, dilerseniz bir miktar anne sütüyle karıştırıp, bebeğinize yedirebilirsiniz.

 

Havuçlu mama

Bebeğinizin çok severek yiyeceği bir tarif...

  • 1 adet havuç
  • Aynı miktarda bal kabağı
  • 1 dilim elma

Havuç ve balkabağını haşlayın. 

Bir kase içerisinde haşlanmış malzemeleri karıştırın ve içerisine elmaları püre yaptıktan sonra ilave edin.

Bebeğinizi tok tutacak bu tarif, aynı zamanda farklı gıdalardan, birçok vitamin tüketmiş olacaktır.

 

Pekmez ve elmalı mama

Oldukça besleyici olan bu mamayı, her türlü meyve ile yapabilir, dilerseniz içerisine anne sütüde ilave edebilirsiniz. Daha besleyici olması açısından, hurmalı bebek maması yapmanızda mümkün.

  • 1 tatlı kaşığı pirinç unu
  • 1 çay bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı yoğurt
  • yarım şeftali

Öncelikle pirinç unu ve suyu bir cezveye alın ve yoğunlaşana kadar, karıştırarak pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra rendelenmiş şeftaliyi içerisine ilave edin.

İlk sıcağı çıktıktan sonra içerisine yoğurdunu ilave edip, bebeğinize yedirebilirsiniz.

*Meyveli bebek mamalarıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:27
  1. bebek maması

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