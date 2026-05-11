Adalet Bakanı Akın Gürlek: Darmadağın edildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Darmadağın edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Darmadağın edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 33 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonuyla dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 8,7 milyar liralık suç gelirinin tespit edildiğini ifade eden Bakab Gürlek, 'gençlerin kanını emen kirli bir çarkın daha darmadağın edildiğini' söyledi.

Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik Türkiye genelinde kapsamlı bir operasyon gerçekleşti.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ettiği operasyonda 33 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun boyutunu ve tespit edilen 8,7 milyar liralık suç gelirini kamuoyuyla paylaştı.

 

BAKAN GÜRLEK'TEN 'KİRLİ ÇARK' MESAJI

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet ve İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının omuz omuza, tam bir eş güdüm içinde yürüttüğü çalışmalarla, suç odaklarının nefesini kesmeye devam ettiklerini belirtti.

Kurumların ortaya koyduğu güçlü iradenin, suçla mücadeledeki en büyük dayanakları olduğunu vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

 

8,7 MİLYAR LİRALIK DEVASA SUÇ GELİRİ TESPİT EDİLDİ

"Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 33 ilimizde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, gençlerimizin kanını emen kirli bir çark daha darmadağın edilmiştir. 8,7 milyar liralık devasa bir suç gelirinin tespit edildiği bu operasyon kapsamında, tüm sorumlular hakkında gereken adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir."

Milletin huzuruna ve ekonomisine kasteden hiçbir yapıya asla geçit verilmeyeceğinin altını çizen Gürlek, bu başarılı operasyonda emeği geçen Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına teşekkür etti.

