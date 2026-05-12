Fransa’da ‘yılın takımı’na seçilmişti! Süper Lig devi o stoperin peşinde
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'te gösterdiği performansla 'Yılın takımı'na seçilen Malang Sarr ile ilgilendiği belirtildi.
Süper Lig'de sezonu 2. tamamlayan ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek olan Fenerbahçe ile ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.
Gazeteci Ben Jacobs'un haberine göre; Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'te bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Malang Sarr ile ilgileniyor.
Fransa Ligue 1'de 'Yılın Takımı'na seçilme başarısı gösteren savunma oyuncusuyla Fenerbahçe'nin yanı sıra Al Hilal'in de ilgilendiği bildirildi.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sarr ile Atletico Madrid'in sezon boyunca ilgilendiği fakat şu an için bir girişimlerinin olmadığı ifade edildi. Sarr'ın kendisine gelen tüm teklifleri değerlendirmeye aldığı ve Lens'te kalma ihtimalini de gözden geçirdiği belirtildi. 27 yaşındaki stoper bu sezon Lens formasıyla çıktığı 36 karşılaşmada 1 asist yaptı.
