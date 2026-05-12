Fransa’da ‘yılın takımı’na seçilmişti! Süper Lig devi o stoperin peşinde

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sarr ile Atletico Madrid'in sezon boyunca ilgilendiği fakat şu an için bir girişimlerinin olmadığı ifade edildi. Sarr'ın kendisine gelen tüm teklifleri değerlendirmeye aldığı ve Lens'te kalma ihtimalini de gözden geçirdiği belirtildi. 27 yaşındaki stoper bu sezon Lens formasıyla çıktığı 36 karşılaşmada 1 asist yaptı.