Savunma silahı almaya çalışıyorlar: Türkiye'nin kapısında yatıyorlar

İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) sitesinin habere göre, İran tehditleri karşısında Körfez ülkeleri hava savunma sistemleri için Türkiye’nin kapısını çalıyor. Amerika hükümeti ve savunma şirketleri, silah talep teslimatında uzun süreli gecikmeler ile karşı karşıya kalırken; Körfez ve Arap ülkeleri, Türk yapımı silahlara yatırım yapmak ve satın almak için ardı ardına anlaşmalar imzalıyor.

MEE’nin haberine göre Şubat ayı sonundan bu yana devam eden ABD-İsrail’in İran ile savaşı; başta Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri üzerinde ağır bir baskı oluşturdu. Bu ülkeler, balistik füzelere karşı etkili hava savunma sistemlerine sahip olsalar da, mühimmat sıkıntısı ve bölgedeki uzun menzilli radar sistemlerini imha etmeyi başaran İran yapımı uzun menzilli dronlar nedeniyle ciddi bir zorluk yaşıyorlar.

Bu durum, Körfez ülkelerinin Türk hava savunma sistemleri için Türk hükümeti ve savunma şirketleriyle olan temaslarını hızlandırmasına neden oldu. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak Middle East Eye’a (MEE) yaptığı açıklamada, “Körfez ülkeleri büyük bir alım atağında. Bölgedeki askeri güçler tarafından halihazırda kullanılan sistemler hakkında dahi bilgi topluyorlar. Geleneksel olarak tarafsız olan Umman bile sürece ilgi gösteriyor” dedi.

 

ÜÇ ÜLKEDEN KRİTİK İMZALAR

Geçtiğimiz günlerde sona eren ve İstanbul’da düzenlenen savunma sanayii fuarında bu stratejinin somutlaştığı belirtilmekte. MEE’ye göre Kuveyt Savunma Bakanı Şeyh Abdullah Ali Abdullah Al Sabah; ASELSAN, HAVELSAN, Baykar, OTOKAR ve Yonca Tersanesi gibi dev şirketlerden askeri sistem tedarik etmek üzere hükümetler arası bir satış protokolü imzaladı. Kuveyt’in özellikle Baykar üretimi AKINCI TİHA’ların yanı sıra, alçak ve orta irtifa tehditlerine karşı tasarlanan HİSAR hava savunma sistemleriyle yakından ilgilendiği belirtiliyor.

Öte yandan, Suudi Arabistan ve Katar’ın ASELSAN üretimi KORKUT 100/25 hava savunma sistemleri için sözleşmeler imzaladığı bildirildi. Akıllı mühimmat kullanan bu sistem, özellikle İHA’ları etkisiz hale getirmek için tasarlandı. Suudi Arabistan’ın ayrıca küçük kamyonlara monte edilebilen lazer güdümlü anti-dron sistemlerini de satın almayı planladığı ifade ediliyor. Irak da bu kervana katılarak 20 adet hava savunma sistemi satın alma sürecini sonuçlandırmak üzere olduğunu duyurdu; bu sistemlerin de KORKUT araçları olması bekleniyor.

Türkiye, balistik füzelerin durdurulması konusunda SİPER gibi projeler üzerinde çalışmaya devam etse de, bu sistemlerin tamamen balistik tehditlere uyarlanması için birkaç yıla daha ihtiyaç duyuluyor. Ancak Körfez ülkeleri için teslimat süresi kritik önem taşıyor.

ABD YERİNE TÜRKİYE’Yİ TERCİH EDİYORLAR

Bir savunma sanayii yetkilisi, “Patriot ve THAAD gibi sistemler için ABD’de birkaç yıllık teslimat kuyrukları varken, Türk sistemlerini benzer bir zaman diliminde satın alabiliyorlar. Ayrıca Türkiye, şartlar uygun olduğunda yerelleştirme ve ortak üretim gibi opsiyonlar da sunuyor. Körfez ülkeleri, Türkiye’nin sunduğu paketlerin çok daha avantajlı olduğunu giderek daha fazla kabul ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

