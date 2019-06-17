Meyveli mamalar hakkında bilinmesi gerekenler! | Meyveli bebek maması tarifi

Hem besleyici hem de enerji verici meyvelerden yararlanarak bebekleriniz için mama yapmanız mümkün. Evde doğal ürünlerle yapılan mamalar bebeğinizin daha da sağlıklı büyümesine yardımcı olacaktır. Ayrıca meyvelerden aldığı şeker sayesinde ekstra şeker yeme isteği oluşmayacaktır.

Meyveli bebek maması

2 yemek kaşığı irmik

1 adet muz

5 yemek kaşığı su

6 - 8 kaşık anne sütü (sütünüz yoksa süt tozunu sulandırarak yapabilirsiniz)

Yapılışı

Öncelikle irmiğin üzerine suyu dökerek bekletin ve şişmesini sağlayın.

Üzerine sütü ilave edin.

Ardından muzu bir çatal yardımıyla ezerek, irmikli karışımla karıştırın.

Bebek mamaları hakkında

Çocuğunuz şekersiz olduğu için bu tadı beğenmeyecek diye düşünmeyin. Aslında şeker sonradan kazandırılan bir alışkanlıktır. Hatta bir tutam tarçınla şekerini dengeleyebilir ve ilerleyen zamanlarda bebeğinizin şekerden uzak durmasını sağlayabilirsiniz. Bebeğiniz, şekerin tadını almadığı sürece ona alışmayacaktır.

Ayrıca bu tarifi bütün meyvelerle yapabilirsiniz. Elma, şeftali, üzüm, hurma... Bebeğinizin farklı lezzetlere aşinalığının olması için farklı lezzetleri bir araya getirin. İlk seferde yemezse zorlamayın.Birkaç kere acıkıp yediğinde alışacaktır. Fakat bu durumda, allerjen bir madde olup olmadığı dikkat edilmelidir.

Sağlıcakla kalın..