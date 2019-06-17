0553 313 94 23

Meyveli mamalar hakkında bilinmesi gerekenler! | Meyveli bebek maması tarifi

Yaz aylarında çocuklar için vitamin depoları hazırlamak çok basit.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:40
Meyveli mamalar hakkında bilinmesi gerekenler! | Meyveli bebek maması tarifi

Hem besleyici hem de enerji verici meyvelerden yararlanarak bebekleriniz için mama yapmanız mümkün. Evde doğal ürünlerle yapılan mamalar bebeğinizin daha da sağlıklı büyümesine yardımcı olacaktır. Ayrıca meyvelerden aldığı şeker sayesinde ekstra şeker yeme isteği oluşmayacaktır. 

Meyveli bebek maması

  • 2 yemek kaşığı irmik
  • 1 adet muz
  • 5 yemek kaşığı su
  • 6 - 8 kaşık anne sütü (sütünüz yoksa süt tozunu sulandırarak yapabilirsiniz)

Yapılışı

Öncelikle irmiğin üzerine suyu dökerek bekletin ve şişmesini sağlayın. 

Üzerine sütü ilave edin. 

Ardından muzu bir çatal yardımıyla ezerek, irmikli karışımla karıştırın.

meyveli bebek maması zararlı mı -meyveli bebek maması nasıl yapılır

Bebek mamaları hakkında

Çocuğunuz şekersiz olduğu için bu tadı beğenmeyecek diye düşünmeyin. Aslında şeker sonradan kazandırılan bir alışkanlıktır. Hatta bir tutam tarçınla şekerini dengeleyebilir ve ilerleyen zamanlarda bebeğinizin şekerden uzak durmasını sağlayabilirsiniz. Bebeğiniz, şekerin tadını almadığı sürece ona alışmayacaktır.

Ayrıca bu tarifi bütün meyvelerle yapabilirsiniz. Elma, şeftali, üzüm, hurma... Bebeğinizin farklı lezzetlere aşinalığının olması için farklı lezzetleri bir araya getirin. İlk seferde yemezse zorlamayın.Birkaç kere acıkıp yediğinde alışacaktır. Fakat bu durumda, allerjen bir madde olup olmadığı dikkat edilmelidir.

Sağlıcakla kalın..

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:30
  1. mama
  2. meyveli mama
  3. meyveli mama yapımı
  4. muzlu mama
  5. tatlı mama
  6. bebek maması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sporcu gençler için Spor Lisesi kapılarını açtı
    1. Sporcu gençler için Spor Lisesi..
    2. Denizli’de ‘Beyaz Bayrak ve Beslenme..
    3. Suriyeliler 4 değerli evcil kuşla..
    4. "Ülkücü ve milliyetçi kardeşlerimiz..
    5. Freni boşalan kamyon yan yattı
    6. Cepte gelen mesajlar cebinizi yakmasın
    7. Samsun’da Yaz Kur’an Kursları eğitime..
    8. Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı
    9. Ankara’dan Van’a ‘Biz Anadoluyuz’..
    10. Sinop’ta otele girmek isteyen inek..
    11. İspanya Türkiye'deki Patriotların..
    12. Gaziosmanpaşa’da 2 katlı binanın çatı..
    13. "İran Hürmüz Boğazı'nı kapatmak..
    14. 6 kişinin öldüğü silahlı kavgayla..
    15. GAÜN öğrencilerinin geleneksel yıl..
    16. Herkesin beklediği dev güncelleme,..
    17. Tokat'ta düşen yıldırım cep telefonuna..
    18. Dana Ferdinand, baba oldu
    19. Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele..
    20. Sinop’ta Suda Boğulmalar ve Çeken..
    21. Aftan yararlanmak için 19 bin kişi..
    22. 2030 yılında jeotermal enerji ile 195..
    23. Mini Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası..
    24. Erzincan’da Bağımlılıkla Mücadele..
    25. Ülkede katliam gibi kaza! 24 ölü
    26. Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş..
    27. Diyarbakırlı çiftçilere, anız..
    28. Yozgat'ta dolu ve sel felaketi!
    29. Yıldırım, cep telefonlarıyla..
    30. Fırıncıoğlu Büyükşehirde
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!