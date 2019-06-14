6 aylık bebekler için ''ilk mama'' tarifi

Bebeklerin ek gıdaya geçtikleri dönem anneler tarafından heyecan verici karşılanır. Bunun için en uygun tarifi sizler için uzman kontrolünde veriyoruz.

Öncelikle toz süt kullanmak istemeyenler anne sütü kullanabilirler. Bu dönem geçiş dönemi olduğu için, bebeğinize göre tarifte değişiklik yapmanız mümkün. İnek sütü ilk etapta bebek için ağır geleceğinden dolayı uzun süre kullanılmaması gerekiyor. Onun yerine farklı alternatifler de geliştirmeniz mümkün.

Malzemeler

2 yemek kaşığı pirinçli tahıl karışımı

1,5 - 2 yemek kaşığı ılık su

1,5 yemek kaşığı toz süt

Yapılışı

Toz sütü suyla açın. Bir süre karıştırıp pirinç karışımının üzerine ilave edin.

Bebeğiniz bu karışımı severek yedikten sonra farklı tahıl karışımlarını verebilirsiniz.

1 yaşına kadar bal ve inek sütü vermemek en iyi seçenek olacağı için; tatlı ihtiyacını meyvelerden, süt ihtiyacını da süt tozu ya da farklı mama karışımlarından karşılamalısınız. Her mama sütlü olmak zorunda değildir. Hatta farklı besin gruplarından olması daha iyidir.

8. aydan sonra hurmalı mama verebilirsiniz. Enerjisini ve diğer bütün ihtiyacını karşılayacak ve tok tutacaktır. Dilerseniz meyveli mamaları da tercih edebilirsiniz.

Geceleri kolay bir tarif arıyorsanız da irmik karışımlı mamaları kullanmnız sizin için daha verimli sonuçlar verecektir.

Sebzelerin püresini 7. ayda verip, ilerleyen zamanlarda karışım yapıp, besin değeri ve içeriği yüksek sebzeli bebek mamaları yapabilirsiniz.

Damakları kaşınmaya başladığı zaman ise mamalar biraz siri bırakmak bebeğinizin dişlerini kaşıyacağı için hoşuna gidecek ve yemek yemek isteyecektir.

Sağlıcakla kalın..