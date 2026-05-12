Büyük planı sadece Mahmut Arıkan gördü: Ak Parti 2026 sonbaharında baskın seçim yapacak!

Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan, katıldığı bir televizyon programında 2026 yılının son baharında seçim olacağını iddia etti. Hükümetin büyük planını çözdüğünü anlatan Arıkan, Ak Parti’nin Meclis’e gelecek varlık barışı düzenlemeleriyle piyasada yapay bir rahatlama oluşturarak 2026 sonbaharında "baskın seçime" gitmeyi planladığını açıkladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ulusal Kanal'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Arıkan, Türkiye'nin 2026 yılının sonbaharında bir "baskın seçime" gideceğini söyledi. Türkiye'de bir yönetim krizi yaşandığını iddia eden Arıkan, iktidarın ısrarla seçime ihtiyaç olmadığını söylemesine rağmen, merceği büyüterek bakıldığında gelişmelerin erken seçimden ziyade bir "baskın seçimi" işaret ettiğini söyledi.

BİZ BUNA KARŞIYIZ

Arıkan şunları söyledi; "Yurt dışından gelecek olan paranın, altının nerden aldın diye sorulmadan kayıt altına alınması ve uzun bir dönem gelir vergisinden muaf tutulması planlanıyor. Bu düzenlemeyle dışarıdan gelecek parayla Türkiye'de bir sıcak para bolluğu oluşacağı ve ülkenin paraya boğulacağı hesabı yapılıyor. AK Parti her seçim öncesi uyguladığı "pansuman tedavilerle" ekonomiyi rahatlatıyor. 2018-2023 seçimleri öncesi yüzde 8,5'a düşürülen faizin, seçim sonrasında yüzde 50'lere, enflasyonun ise yüzde 31-32 bandına çıkıp düşmemesi de bunun bu pansuman tedavilerin sonucu. Aynı senaryo yine tekrarlanacak. Kayıt dışı olan ve tırnak içinde ‘kara para’ girişinin önünü açacak uygulamaların TBMM’ye getirilmesini doğru bulmuyoruz. Yurt dışından para getirmenin kuralları ve uygulanması gereken maddeleri varken, bu maddelerin hepsi bypass edilerek yeni bir yol açılıyor. Söz konusu metotla piyasada yapay bir parasal rahatlama sağlanarak, 2026 senesinin sonbaharında bir baskın seçime hazırlanıyorlar”

Burak Bey

Gitse ne gitmese sana ne. Reis her türlü cb seçimini alacak ama meclisi bilmem. Ekonomi rahatlamaz asgari ücretli ve emekli yine memnun edilmez ise yerel seçimde olduğu gibi cumhur ittifakı yine fena gümler.
