Hurmalı bebek maması

Hurmanın faydaları saymakla bitmiyor. Düzenli tüketildiğinde süt artırmaktan tutun, demir eksikliğine kadar birçok derde deva olan hurmadan çocukların da faydalanması için onlara çok güzel bir tarif hazırladık. Bu mama, çocukların enerjisini yerine getirirken, doyuruculuğuyla da sabah ve öğle yemeği olma özelliğine sahip.

Malzemeler

4 tane hurma

2 tatlı kaşığı irmik

1,5 çay bardağı su

2 ceviz

Dilerseniz içine pekmez koyabilirsiniz. Size şekersiz gelebilir, alışkanlıklarınız dolayısıyla. Fakat bebeğinizin erkenden, fazla şeker almaması daha iyi olacaktır. Tercih size kalmış.

Yapılışı

Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp ılık suda bekletin. 1 - 2 saat sonra kabukları soyulur hale gelecektir.

Suyun içinden hurmaları alarak içine irmiği koyup kaynatın ve ocaktan alın.

Hurmaları çatalla ezip irmiğe ekleyin. Üzerine cevizleri rendeleyerek karıştırın.

Sağlıcakla kalın..