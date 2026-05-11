Kahramanmaraş'taki okul saldırısı... Saldırganın annesi bakın ne yaptı

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı... Saldırganın annesi bakın ne yaptı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'nin yüreğini yakan okul saldırısı dosyasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen, 9 öğrencinin yanı sıra 1 öğretmenin hayatını kaybettiği, saldırganın da öldüğü saldırının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan araştırma komisyonu hazırlıklarını sürdürüyor.

ANNESİ EMEKLİLİK TALEBİNDE BULUNMUŞ

Meclis bünyesindeki komisyon çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili yürütülen soruşturmada failin ailesine yönelik yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.

Soruşturmanın ilk aşamalarında tutuklanarak cezaevine gönderilen İsa Aras Mersinli'nin annesi Pınar Peyman Mersinli ve babası Uğur Mersinli'ye yönelik adli süreç devam ediyor.

Bu süreçte kamuda öğretmen olan anne Pınar Peyman'ın herhangi bir özlük hakkı kaybı yaşamadığı, kendi talebi doğrultusunda emeklilik için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

 

BABANIN ÖZLÜK HAKLARI ELİNDEN ALINMIŞ

Ayrıca saldırganın 1. Sınıf Emniyet Müdürü babası Uğur Mersinli'nin tüm özlük haklarının sonlandırıldığı ortaya çıktı.

KOMİSYON KAHRAMANMARAŞ'A GELECEK

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyondan heyetin bu hafta içerisinde Kahramanmaraş'a gelerek incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

Heyetin kentte gerçekleştireceği temaslarda olayın yaşandığı okul çevresinde inceleme yapması, ilgili kurum temsilcileriyle görüşmesi ve süreçle ilgili bilgi alması bekleniyor.

Komisyon sonucu hazırlanacak olan rapor kamuoyuna paylaşılacak.

Ccc

Şu hainin yüzünü paylaşıp durmayın tepe tüğüm ayağa kalkıyor

Ramazan

Eserinizle övünün...!
