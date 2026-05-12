ABD'den Trump'ın Çin ziyareti öncesi kirli operasyon! Pekin yönetiminden yaptırım kararına sert tepki
ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hafta gerçekleştireceği kritik Çin ziyareti öncesinde, Washington yönetiminden Pekin'i hedef alan provokatif bir hamle geldi. ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları’nın Çin’e petrol satışına aracılık ettikleri iddiasıyla Hong Kong merkezli 4 şirketi yaptırım listesine aldığını duyurdu. "Gölge filo" iddiaları üzerinden kurulan bu yaptırım tezgahına Pekin’den cevap gecikmedi.
Pekin yönetimi, ABD'nin, İran'ın Çin'e petrol satışına aracılık ettikleri gerekçesiyle Hong Kong merkezli 4 şirkete yaptırım kararına karşı çıktığını bildirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Çin'in uluslararası hukukta bir temeli olmayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yetki vermediği tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu ifade eden Sözcü Guo, Çinli şirketlerin meşru haklarını ve çıkarlarını koruyacaklarını belirtti.
ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, 11 Mayıs'ta İran Devrim Muhafızlarının Çin'e petrol satışına aracılık ettikleri gerekçesiyle 3 şahıs ve 9 şirketi yaptırım listesine almıştı.
Yaptırım uygulanan şirketler arasında, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kayıtlı Hong Kong Blue Ocean, Hong Kong Sanmu, Jiandi HK ve Max Honor International Trade de yer almıştı.
Söz konusu şirketlerin İran petrolünün deniz aşırı satışı için paravan işlevi gördükleri, satın aldıkları büyük miktarda petrolü, İran'ın "gölge filosu" olarak iddia edilen yaptırım altındaki tankerle Çin'e taşıdıkları iddia edilmişti.
Yaptırım kararının, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta Çin'e yapacağı ziyaretin öncesine denk gelmesi dikkati çekti. Trump, 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.
