0553 313 94 23

3 yaşındaki İlayda'dan kahreden haber!

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akşam saatlerinde kaybolan İlayda Peldanur Atlı'nın (3), evlerinin yakınındaki çayda cansız bedeni bulundu.

29 Nisan 2019 Pazartesi 06:21
3 yaşındaki İlayda'dan kahreden haber!

Diyarbakır'da bulunan evlerinden kaybolan İlayda'dan acı haber geldi. 

Çınar ilçesinin kırsal Bellitaş mahallesinde oturan Atlı ailesinin kızları İlayda Peldanur, evlerinin önünde oynarken akşam saatlerinde aniden gözden kayboldu. Aile, aramayla İlayda Peldanur'u bulamayınca jandarmaya haber verildi.

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, mahalle sakinleriyle birlikte arama çalışması başlattı. Mahallelinin el fenerleriyle yaptığı aramayla İlayda Peldanur, evlerinin yakınlarından geçen çayda hareketsiz halde bulundu.

Sağlık görevlilerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kız çocuğunun cesedi otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çaya düşüp boğulduğu tahmin edilen kızın ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Muhtar Çiçek: Talihsiz bir kaza yaşandı

Mahalle Muhtarı Zeki Çiçek, talihsiz bir kazanın yaşandığını belirterek, "Maalesef böyle talihsiz bir kaza yaşandı. 3 yaşındaki kızımız kaybolunca, köylülerin de yardımıyla fenerlerle akşam karanlığında aramaya başladık. Kızımızın cansız bedenini çayda bulduk. Morga kaldırdık. Allah ailesine sabır versin" dedi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 06:42
  1. Diyarbakır
  2. Çınar
  3. İlayda Peldanur

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den dev hamle! 12,2 milyar dolarlık sipariş
    1. Türkiye'den dev hamle! 12,2 milyar..
    2. Avustralya seçimlerinde erken oy..
    3. Halk sokaklara döküldü! ABD ve PKK’ya..
    4. Alanyasporlu Sural’ın durumu kritik
    5. İspanya'da genel seçimlerin ardından..
    6. İsrail Başsavcılığından Netanyahu'ya..
    7. Kayısı bahçesinde ölü bulundu
    8. Saman yüklü kamyon alev alev yandı
    9. İzmir'de deprem!
    10. 29.04.2019 Günün âyet ve hadisi
    11. Ücretsiz olduğunu duyanlar akın etti!..
    12. Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli..
    13. 3 yaşındaki İlayda'dan kahreden haber!
    14. Mahalle karıştı! Top oynayan çocuklara..
    15. Marmaray'da akılalmaz iddialaşma! Az..
    16. Alanyasporlu futbolcuları taşıyan..
    17. Alanyasporlu futbolcular özel araçla..
    18. Mısır ve Çin arasında kredi anlaşması
    19. Alanyasporlu oyuncuları taşıyan VIP..
    20. Alanyasporlu futbolcuları taşıyan..
    21. Otobüs yolcularının bagajları yağ..
    22. - Kayseri deplasmanından dönen..
    23. ABD'de sokakta barbekü yapanlara..
    24. İspanya'da genel seçimlerin ardından
    25. İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki..
    26. Bursaspor Teknik Direktörü Mesut..
    27. Real Madrid'e bir darbe de Rayo..
    28. Yorumcu Rıdvan Dilmen: Burak Yılmaz..
    29. Sinan Engin'den Burak Yılmaz sözleri:..
    30. Ahmet Çakar: Beşiktaş - Ankaragücü..
    Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...
    Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya çıktı! 'İç savaş çıkacak'
    1 milyar dolarla yatırıma geldiler
    1 milyar dolarla yatırıma geldiler
    “Korumalarının ne iş yaptığına bir baksın”
    “Korumalarının ne iş yaptığına bir baksın”

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    Çıkarılmayı bekliyor! 6 bin 500 ton altın var!
    Çıkarılmayı bekliyor! 6 bin 500 ton altın var!
    Fatih Erbakan duyurdu: Mesele çok basit, iki şey yapacağız
    Fatih Erbakan duyurdu: Mesele çok basit, iki şey yapacağız